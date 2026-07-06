رونالدو يقود الهجوم.. تشكيل البرتغال المتوقع ضد إسبانيا في كأس العالم

حسم الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام منتخب إسبانيا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ويسعى المنتخب البرتغالي لمواصلة مشواره في البطولة، بعدما نجح في انتزاع بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عقب فوزه المثير على كرواتيا بنتيجة 2-1، في مباراة قلب خلالها تأخره إلى انتصار، بفضل هدف كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء، قبل أن يحسم جونزالو راموس التأهل بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب الإسباني اللقاء بثقة كبيرة بعد فوزه العريض على النمسا بثلاثية نظيفة في دور الـ32، سجل منها ميكيل أويارزابال هدفين، بينما أضاف بيدرو بورو الهدف الثالث، ليواصل "لا روخا" عروضه القوية في البطولة.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لقيمتها الفنية الكبيرة، في ظل امتلاك المنتخبين مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو.

تشكيل البرتغال المتوقع ضد إسبانيا بكأس العالم 2026

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، ريناتو فيجا، نونو مينديش

خط الوسط: روبن نيفيز، برونو فرنانديز، فيتينيا

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو.