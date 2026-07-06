الإنجليزي "جود بيلينجهام" يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة المكسيك بالمونديال

حصد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام المكسيك في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم (المونديال) لعام 2026.

وتأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي المونديال بفوزه المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الاثنين، على ملعب "أزتيكا" بمدينة مكسيكو سيتي في المكسيك، وذلك في إطار دور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حتى يوم ١٩ يوليو الجاري.

وقدم بيلينجهام مباراة رائعة سواء على المستوي الهجومي أو الدفاعي، ونجح في تسجيل هدفين للمنتخب الإنجليزي، وكان العلامة الفارقة لمنتخب الأسود الثلاثة في المباراة، ووصل بيلينجهام إلى هدفه الرابع في المونديال.

وسيواجه منتخب إنجلترا في ربع النهائي يوم ١٢ يوليو الجاري منتخب النرويج بعد أن تاهل الأخير بالفوز على البرازيل بهدفين مقابل هدف.