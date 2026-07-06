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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

اصيب 6 اشخاص باصابات متفرقة اثر وقوع حادث امام قرية الوصفيه طريق اجا- برج النور  بمحافظة الدقهلية حيث وقع حادث  اصطدام دراجة نارية في أخرى.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية باخرى
على. طريق  برج النور باجا
أنتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتببن أصابة كلا من 
عبدالرحمن علي احمد المصري 27عاما بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وهشام عرفات احمد يوسف 13,عاما كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
احمد عرفات احمد يوسف17عاما كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
 وأصيب كلا من محمد محمود جمعه 18عاما  كدمات وسحجات متفرقه وزياد ابراهيم القناوي 21عاما  كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ووليد عزمي الزيادي23عاما  كدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
تم نقل المصابببن إلى مستشفى اجا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق 
 

الدقهليه محافظه اجا مستشفى برج النور

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