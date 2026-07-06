إصابة 6 أشخاص في حادث بالدقهلية

اصيب 6 اشخاص باصابات متفرقة اثر وقوع حادث امام قرية الوصفيه طريق اجا- برج النور بمحافظة الدقهلية حيث وقع حادث اصطدام دراجة نارية في أخرى.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية باخرى

على. طريق برج النور باجا

أنتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتببن أصابة كلا من

عبدالرحمن علي احمد المصري 27عاما بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وهشام عرفات احمد يوسف 13,عاما كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

احمد عرفات احمد يوسف17عاما كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

وأصيب كلا من محمد محمود جمعه 18عاما كدمات وسحجات متفرقه وزياد ابراهيم القناوي 21عاما كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ووليد عزمي الزيادي23عاما كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

تم نقل المصابببن إلى مستشفى اجا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

