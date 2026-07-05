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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الثانوية العامة 2026.. إصابة طالبة بمغص كلوى حاد بإحدى لجان الدقهلية

أرشيفية
أرشيفية
همت الحسينى

أصيبت طالبة بلجنة مدرسة الشهيد محمود محفوظ بشربين بمحافظة الدقهلية بمغص كلوى حاد أثناء أدائها امتحان اللغة الإنجليزية. 

انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة شيماء طارق صبح، 18 عاما، مقيمة شربين، بمغص كلوى، وتم علاجها داخل اللجنة، وتحرر محضر بالواقعة.

وأصيب طالب وطالبة داخل لجنة مدرسة جزيرة الورد جديلة بمحافظة الدقهلية بإغماء أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان اللجنة، وتبين إصابة 
جمال خالد محمد، 18 عاما، مقيم البدالة، طالب، بهبوط عام، وآيات محمود عبد الوهاب، 18 عاما، مقيمة  البدالة، طالبة، بهبوط عام، 
ورفضا النقل إلى المستشفى، وتم علاجهما داخل اللجنة، 
وتحرر محضر بالواقعة.

الدقهليه لجأن شربين الثانوية

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