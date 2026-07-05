خلافات عائلية .. الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على طليقته بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام طليقها بالتعدى على كريمتهما بالضرب محدثاً إصابتها لإعتراضه على زواجها من آخر عقب إنفصالهما بالدقهلية.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد صاحبة الحساب (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها لقيامه بالتعدى على كريمتهما "طالبة سن 12" بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم لخلافات عائلية بينهما لقيامها بالزواج من آخر عقب إنفصالهما وبسؤال كريمتها أيدت ذلك.





أمكن ضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) ، وبمواجهته نفى ما نسب إليه وإتهم كريمته بالتعدى عليه بالسب بتحريض من والدتها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت تسليم الطفلة لخالة والدة الشاكية "تم التسليم".





