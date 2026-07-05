سقوط لص سرق أموالا من سيارة مقاول في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى السيارات حال توقفها بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثانى العاشر من رمضان بالشرقية .

وبالفحص أمكن تحديد مالك السيارة (مقاول- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 21 يونيو المنقضى وحال توقف سيارته بقطعة أرض فضاء بذات الدائرة "دون إحكام غلق أبوابها سهواً" قام أحد الأشخاص بفتحها وسرقة مبلغ مالى من داخلها .

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقيامه بشراء دراجة هوائية من متحصلات واقعة السرقة "تم ضبطها" وأرشد عن باقى المبلغ المالى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .