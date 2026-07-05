ضبط المتهمة في مشاجرة "سيدات نجع عزوز" داخل منزل مهجور بقنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط المتهمة الرئيسية في مشاجرة " سيدات نجع عزوز"، والتي أسفرت عن مقتل سيدتين بطلقات نارية، بقرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا شمال قنا، حيث تم ضبط المتهمة في منزل مهجور بنطاق مركز دشنا.

فيما جرى ضبط المتهمة الثانية، عقب إطلاقها النيران على والدة المتهمة، قبل أن تتمكن من الهروب، وجرى التحفظ عليها بمركز شرطة دشنا تمهيداً لعرضها على النيابة العامة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدات بقرية نجع عزوز، استخدمت خلالها الأسلحة النارية آلي نتيجة خلافات جيرة فيما بينهم.

وتبين مصرع مديحة. ك 26 عامًا، متأثرة بإصابتها بطلق ناري، فيما لقيت والدة المتهمة مصرعها بطلق نارى، انتقاماً للمجنى عليها، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.



وتبين من المعلومات الأولية، أن خلافات جيرة قديمة بين الطرفين نتيجة لهو الأطفال، انتهت بتبادل إطلاق نار، نتج عنه مصرع ربة المنزل، ما دفع والدة المجنى عليها لإنهاء حياة والدة المتهمة.