ملفوفة حول البطن.. ضبط سماعة غش داخل حزام بلجنة ثانوية عامة بقنا

تمكن القائمين على تفتيش طلاب الثانوية العامة من إحباط محاولة مبتكرة للغش داخل اللجنة، حيث تم ضبط سماعة إلكترونية مبتكرة مخفية داخل حزام الطالب، أثناء دخوله لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، بإحدى لجان مدينة نجع حمادي شمال قنا.

وجرى اكتشاف السماعة المضبوطة أثناء إجراءات التفتيش والمتابعة داخل اللجنة، حيث تبين أن الطالب حاول إخفاء السماعة داخل الحزام، للهروب من أعمال التفتيش خارج اللجنة.

وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، إجراءات مشددة من قبل القائمين على تفتيش الطلاب والطالبات، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتشديد الرقابة على اللجان، ومنع كافة صور الغش الإلكتروني، بما يضمن توفير مناخ امتحاني آمن ومنظم، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

فيما تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة قنا تنفيذ خطط التأمين والتنظيم داخل وخارج اللجان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة الامتحانات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما أعدت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الأجهزة المختصة، إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.