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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد مصرع سيدتين.. ضبط المتهمة الثانية في مشاجرة نجع عزوز بقنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يوسف رجب

تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا شمال قنا، من ضبط المتهمة الثانية فى واقعة مقتل سيدتين إثر مشاجرة بالأسلحة النارية، فى قرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدات بقرية نجع عزوز، استخدم خلالها سلاح آلي نتيجة خلافات جيرة فيما بينهم.

وتبين مصرع مديحة .ك”، 26 عامًا، متأثرة بإصابتها بطلق ناري، فيما لقيت أخرى مصرعها بطلق نارى، انتقاماً للمجنى عليها،، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.
 

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، للسيطرة على الموقف، وتمكنت من ضبط المتهمة بإنهاء حياة جارتها، تمهيداً لعرضها على النيابة العامة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من المعلومات الأولية، أن خلافات جيرة قديمة بين الطرفين، انتهت بتبادل إطلاق نار، نتج عنه مصرع ربة المنزل.

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