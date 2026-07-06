إزالة دور سابع لعقار مخالف وإيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بالمنصورة.. صور

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود حي غرب المنصورة في إزالة تعديات ومخالفات البناء، مشددا على استمرار التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، والتعامل الفوري مع أي محاولات للتعديات دون تهاون أو تقصير.

ووجّه المحافظ كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الدقهلية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف المرور الميداني اليومي، وتفعيل منظومة الرصد والمتابعة الدقيقة للمتغيرات المكانية على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين

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و قام محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، اليوم الإثنين، بالاشراف على ومتابعة الحملات الميدانية الموسعة والمقررة ضمن خطة العمل اليومية لمراجعة كافة المباني بنطاق الحي، والوقوف على موقف العقارات المخالفة التي سبق اتخاذ إجراءات قانونية حيالها، وذلك لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وقد أسفرت جهود الحملة الميدانية المكبرة التي قاده طارق جاد، ناجي يحيى، والدكتورة رولا مدحت، و سهام صلاح، نواب رئيس حي غرب المنصورة،

حيث قامت الحملة، بتنفيذ إزالة الدور السابع العلوي لعقار مخالف كائن بشارع "منار الإسلام" المؤدي ما بين شارع سامية الجمل وشارع الترعة، وذلك إثر قيام المخالف بتجاوز قيود الارتفاع القانونية المسموح بها والمحددة للمنطقة، في مخالفة صريحة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

و تمكنت الحملة من رصد وإيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص قانوني بشارع "الأنصار" الواقع بتقسيم خطاب؛ حيث تم التعامل معها على الفور، والتحفظ على كافة مواد وأدوات البناء المتواجدة بموقع المخالفة، وإيداعها بمخازن الحي كإجراء احترازي .