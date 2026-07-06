أحمد موسى: بُكره هنخلي ميسي يعيط ويعتزل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أبطال مصر سيخوضون مباراة قوية غدا أمام الأرجنتين، موضحًا أننا أمام كأس عالم لا يوجد به عدالة تحكيمية.

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية صدى البلد، أن منتخب مصر لا يخشى الأرجنتين، رغم أننا متأكدون من عدم وجود عدالة تحكيمية، وأن دول أوروبا تهاجم الفيفا؛ بسبب التدخلات في الأمور التحكيمية، وأبرزها إلغاء البطاقة الحمراء للاعب الأمريكي.

وواصل موسى: «لو لعبنا بكره، وفي عدالة تحكيمية؛ هنفوز على الأرجنتين، ونخلي ميسي يعتزل ويعيط زي نيمار، شعب مصر ورا المنتخب، وواثقين في منتخبنا إنه هيعمل ماتش للتاريخ».