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فيه شوية أمطار .. أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فيه شوية أمطار .. أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الأجواء في الشارع المصري تعكس حالة من الحماس والترقب قبل مباراة المنتخب المرتقبة، مشيرًا إلى الإقبال الجماهيري الكبير على حضور اللقاء، ومشيدًا بالأجواء الإيجابية داخل معسكر المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الجميع يحلم بكتابة تاريخ جديد في بطولة كأس العالم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": «الناس في الشارع وفي البيوت والكل منتظر بكرة الماتش، والمونوريل شغال في مواعيده الطبيعية وينقل الناس لحد الساعة 1 عشان ينقل الجماهير اللي رايحين العاصمة الجديدة المشجعين».

وأضاف : «وفيه حالة إقبال كبيرة من الجماهير في العاصمة الجديدة، وبكرة عندنا فرصة لكتابة التاريخ، ومنتخبنا لن يتوقف ويكمل ويستمر، رايحين لأبعد نقطة في المونديال».

وتابع : «بكرة احتمال يكون فيه شوية أمطار، وفيه ماتشات على مدار الأيام الماضية بسبب الأحوال الجوية، وفيه كلام إن فيه أمطار هتسقط خلال الماتش».

وعرض الإعلامي أحمد موسى فيديو حصري لتدريبات منتخب مصر استعدادًا لمباراة الأرجنتين، والكابتن حسام حسن يعطي التعليمات الأخيرة وقراءة الفاتحة، وإن شاء الله تفرحونا بكرة.

واختتم : «وفيه روح جميلة جدًا في المعسكر، عشان كده فيه راحة نفسية ومحبة كبيرة، وبنحيي الكابتن هاني أبو ريدة وكل القائمين على المنتخب، والمهندس هاني أبو ريدة مهمته كبيرة جدًا».

احمد موسى المنتخب الوطني كأس العالم

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