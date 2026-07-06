تامر عبد الحميد : نهاية ميسي هتكون أمام منتخب مصر

أكد الكابتن تامر عبد الحميد، لاعب منتخب مصر السابق، ثقته في قدرة المنتخب الوطني على تخطي عقبة الأرجنتين في المواجهة المرتقبة، مشيرًا إلى أن الفراعنة دائمًا ما يظهرون بأفضل مستوياتهم أمام المنتخبات الكبرى، كما تحدث عن فرص المنتخب في مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية في بطولة كأس العالم.

وقال تامر عبد الحميد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": «إن شاء الله ميسي يعتزل وتكون نهايته بكرة مع المنتخب المصري، والله فنيًا وكورة نقدر جدًا نعدي عقبة الأرجنتين، لكن لما تيجي تقيم المنتخبات بشكل واقعي نلاقي إحنا كمصريين بنتألق جدًا قدام الكبار».

وأضاف: «الأهلي لاعب ميسي، ولما نحلل الأرجنتين، منتخب النجم الواحد، وهو صاحب الـ7 أهداف، والأرجنتين بلا ميسي تخس تلتين الحمولة، إحنا عندنا كيان ومنتخب كامل».

وتابع: «الطريق بعد خروج البرازيل سكتنا بتتيسر، وعندنا دلوقتي الأرجنتين، وإنجلترا على النهائي، وإنجلترا تلاعب النرويج، ونخلص على الأرجنتين ونلاعب الكسبان من سويسرا كولومبيا».