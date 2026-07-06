عمرو أديب : الهدوء والجاهزية مفتاح منتخب مصر أمام الأرجنتين

أكد الإعلامي عمرو أديب أن أي واقعة يتعرض فيها ميسي لعرقلة داخل منطقة الجزاء سيتم احتسابها ركلة جزاء، وأن منتخب الأرجنتين سيحظى بالمجاملة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن عدد كبير من المدربين، من بينهم مدرب إنجلترا، أن هذه البطولة شهدت أسوأ القرارات التحكيمية، حتى إن البعض أطلق عليها لقب "كأس العالم للمجاملات الكبرى".

وتابع أن فوز النرويج على البرازيل يحمل رسالة واضحة مفادها أن كل الأمنيات والطموحات ممكنة، وأن منتخب مصر قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأرجنتين.

الجاهزين لخوض المباراة

وأشار إلى أن منتخب مصر يجب ألا يسمح باستفزازه أو التأثير عليه خلال اللقاء، وأن يتحلى لاعبوه بالهدوء، مع الاعتماد على اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة.



