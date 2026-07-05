عمرو أديب: حرية التعبير تبدأ من المدارس والجامعات

أكد الإعلامي عمرو أديب أن ترسيخ حرية التعبير في مصر يجب أن يبدأ من المدارس والجامعات، باعتبارها البيئة الأولى لتكوين الوعي وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الرأي الآخر.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن الأحزاب السياسية الموجودة تضم كوادر وخبرات تمتلك كفاءات كبيرة، إلا أنها لا تعكس بالشكل الكافي الممارسة الديمقراطية المنشودة، مشددًا على أهمية تفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية.

الوسائل الديمقراطية

وتابع أن الحزب السياسي هو التنظيم الوحيد الذي يسعى إلى الوصول للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية، والمشاركة في صنع القرار، وهو ما يتطلب تعزيز دوره بما يخدم الحياة السياسية ويعبر عن تطلعات المواطنين.