عمرو أديب: مواجهة الأرجنتين فرصة تاريخية.. ولو ميسي كائنًا فضائيًا فنحن الفراعنة

أكد الإعلامي عمرو أديب أن منتخب مصر يجب أن يبذل أقصى ما لديه خلال مواجهة الأرجنتين، مشيرا أن المباراة تمثل فرصة تاريخية قد لا تتكرر، وأن تحقيق الفوز سيكون إنجازًا استثنائيًا.

وقال أديب: "لو سمحتم بلاش استسلام، ولو ميسي كائنًا فضائيًا، فإحنا الفراعنة وأقوى. انزل العب باسم بلدك، والباقي على الله."

إحنا منتخب الساجدين

وأضاف أن لاعبي المنتخب يمتلكون الروح والإصرار اللازمين لتحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تقديم مباراة كبيرة، واختتم تصريحاته قائلًا: "إحنا منتخب الساجدين، وقلبي يحدثني خيرًا."

