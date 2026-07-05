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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاة القمص أيوب الأنبا بيشوي بعد رحلة رهبانية حافلة بالخدمة والتكريس

القمص أيوب الأنبا بيشوي
القمص أيوب الأنبا بيشوي
ميرنا رزق

توفي، اليوم، القمص أيوب الأنبا بيشوي، الراهب بدير رئيس الملائكة ميخائيل بالجبل الشرقي بأخميم، بعد رحلة طويلة من الحياة الرهبانية والخدمة، تاركا سيرة طيبة وأثرا روحيا في حياة كل من عرفوه.

الكنيسة تودع أحد رهبانها

ونعى نيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤوس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بالجبل الشرقي بأخميم والمشرف على دير رئيس الملائكة ميخائيل، الأب الراحل، طالبًا من الله أن ينيّح نفسه في فردوس النعيم، وأن يمنح التعزية لمجمع الآباء الرهبان وأسرته ومحبيه.

كما رُفعت الصلوات ببركة البابا تواضروس الثاني، وبمشاركة الأنبا أغابيوس، وسط مشاعر الحزن والرجاء في قيامة الأبرار.

وبرحيل القمص أيوب الأنبا بيشوي، تفقد الكنيسة أحد رهبانها الذين عاشوا حياة التكريس والخدمة، فيما تتواصل الصلوات من أجل راحة نفسه، وأن يهب الله التعزية والسلام لجميع محبيه.

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