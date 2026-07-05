رقم قياسي جديد.. مبيعات طلعت مصطفى تلامس 220 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق نتائج بيعية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة إجمالي مبيعات بلغت 219.1 مليار جنيه، مقارنة بحوالي211 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، في استمرار للأداء القوي الذي يعكس تنامي الطلب على مشروعاتها المتنوعة في مصر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

جاءت النتائج مدعومة بأداء استثنائي خلال الربع الثاني من العام، حيث سجلت المجموعة مبيعات بقيمة 170 مليار جنيه، مقابل 133 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، بما يؤكد استمرار الزخم البيعي الذي تشهده مشروعات المجموعة، وثقة العملاء في نموذجها القائم على تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة والمشروعات متعددة الاستخدامات.

وكان لمشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي النصيب الأكبر من هذه النتائج، بعدما سجل مبيعات بلغت نحو 94 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، منها ما يقرب من 87 مليار جنيه خلال الربع الثاني وحده، وهو ما رفع إجمالي المبيعات التراكمية للمشروع إلى نحو 500 مليار جنيه منذ إطلاقه في يوليو 2024، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أكبر المشروعات العقارية وأكثرها جذبًا للطلب في السوق المصرية.

وأسهم الإطلاق الناجح لمشروع "ذا سباين"، الذي طرحته المجموعة في مايو 2026، في دعم الأداء البيعي، بعدما حقق مبيعات تقارب 34 مليار جنيه خلال فترة قصيرة من إطلاقه، بما يعكس الإقبال الكبير على المشروع والثقة في المشروعات الجديدة التي تطورها المجموعة.

وعلى المستوى الإقليمي، واصل مشروع "بنان" بالمملكة العربية السعودية تحقيق نتائج قوية، مسجلًا مبيعات بلغت نحو 6.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، منها نحو 3.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني فقط، لترتفع المبيعات التراكمية للمشروع إلى 101 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو 2024، بما يؤكد نجاح استراتيجية المجموعة في التوسع خارج السوق المصرية، وقدرتها على تلبية الطلب في الأسواق الإقليمية.

وأكدت المجموعة، أن هذه النتائج القوية تمثل امتدادًا للأداء التشغيلي والبيعي الذي حققته خلال السنوات الماضية، وتعزز من قدرتها على مواصلة تحقيق معدلات نمو مستدامة، في ظل استمرار الطلب على مشروعاتها، وتنوع محفظتها الاستثمارية داخل مصر وخارجها.

وأوضحت أن النمو القوي في المبيعات يدعم استمرار ارتفاع الإيرادات خلال الفترات المقبلة، ويعزز قدرة المجموعة على توليد تدفقات نقدية قوية، بما ينعكس إيجابًا على مركزها المالي، ويسهم في خلق قيمة مستدامة للمساهمين.

وتواصل مجموعة طلعت مصطفى القابضة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، التي ترتكز على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة وفق أعلى المعايير، مع الاستفادة من خبراتها الممتدة في القطاع العقاري، وقدرتها على استحداث مشروعات تلبي احتياجات الأسواق المختلفة، سواء في مصر أو على المستوى الإقليمي.