وزير خارجية إيطاليا: روما لم توفر قواعد لشن هجمات ضد إيران وتصريحات أمين عام الناتو خاطئة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن روما لم توفر قط قواعد لشن هجمات ضد طهران، نافيا تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته بشأن حديثه عن مغادرة 500 رحلة جوية من قواعد أمريكية في إيطاليا خلال الأزمة مع إيران.

وأوضح وزير خارجية إيطاليا - في تصريحات اليوم /الإثنين/- أن الأمين العام لحلف الناتو أدلى ببعض التصريحات غير الدقيقة لكنه صحح كلامه لاحقا، مؤكدا أن إيطاليا لطالما احترمت المعاهدات الدولية ولم توفر أبدا قواعد للهجمات الأمريكية ضد إيران.

وأضاف أن إيطاليا لم تصريح باستخدام القواعد إلا بما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الثنائية مع واشنطن، في إطار الاستخدام اللوجستي، وليس للأنشطة الحربية.

ووصف الوزير الإيطالي تصريحات روته بأنها غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة ، مضيفا أن الأرقام غير دقيقة تماما.

ولفت إلى أنه تم إبلاغ الحكومة الإيرانية في محادثة مطولة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي بأن القاذفات الأمريكية لم تنطلق قط من إيطاليا لضرب إيران، مشيرا إلى أن طهران تفهمت موقف إيطاليا – بحسب تعبيره-.

وأشار إلى أن إيطاليا لم تكن في حالة حرب مع إيران قط ، لافتا إلى أن السفارة الإيطالية في طهران أعيد افتتاحها بعد انتهاء حملة القصف الأمريكية.