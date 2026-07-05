الإعلام الأرجنتيني: مصطفى شوبير مصدر أمان حقيقي لمنتخب مصر

سلطت صحيفة Ole الأرجنتينية الضوء على مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أنه أحد أبرز عناصر المنتخب بفضل مستواه المميز وشخصيته الهادئة داخل الملعب.

وقالت الصحيفة إن مصطفى شوبير، منذ ظهوره مع الأهلي عام 2020، أصبح مصدر أمان حقيقيًا لفريقه، وحارسًا يتمتع بهدوء كبير تحت الضغط، وهو ما جعله يحظى بثقة الجهاز الفني ويقدم مستويات لافتة في المباريات الكبرى.

وأضافت أن الحارس البالغ من العمر 26 عامًا حقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال إفريقيا، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية خلال نسخة 2023-2024، ليساهم بشكل كبير في تتويج الأهلي باللقب القاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وصف مصطفى شوبير، قبل انطلاق كأس العالم للأندية، بأنه "لا يمكن اختراقه"، في إشارة إلى تألقه اللافت وقدراته الكبيرة في حماية مرماه.

ويأتي هذا الإشادة قبل المواجهة التاريخية التي يخوضها منتخب مصر أمام الأرجنتين، بعدما حقق الفراعنة إنجازًا غير مسبوق بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم لأول مرة في تاريخهم، إثر الفوز على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في دور الـ32.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين في ثمن نهائي مونديال 2026، يوم الثلاثاء 7 يوليو على ملعب أتالانتا، في مباراة تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط آمال بمواصلة المشوار التاريخي، مع الاعتماد على تألق مصطفى شوبير في حماية عرين الفراعنة أمام بطل العالم.