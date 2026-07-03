لبنان يدين التفجير الإرهابي في دمشق.. ويؤكد تضامنه مع سوريا

أعرب لبنان عن إدانته للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة مدنيين.

وجددت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، اليوم الجمعة، تضامن لبنان الكامل مع سوريا وشعبها في مواجهة الأعمال الإرهابية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار.

واعتبرت الخارجية اللبنانية أن الاعتداء يمثل محاولة جديدة لزعزعة الأمن في سوريا خلال مرحلة دقيقة من مسيرة تعافيها.

وأشارت إلى أن وقوع التفجير في محيط قصر "العدل" يحمل دلالة خطيرة توحي باستهداف أحد رموز العدالة وسيادة القانون.. معربة عن تعازي لبنان لأسر الضحايا، متمنية الشفاء للمصابين.