نيفين كامل: الإعلام الأجنبي تعامل مع افتتاح القيادة الاستراتيجية كحدث تاريخي

أكدت الكاتبة نيفين كامل، رئيس تحرير الأهرام إبدو، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية والعاصمة الإدارية الجديدة يمثل حدثًا تاريخيًا حمل رسائل استراتيجية مهمة، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية أولت اهتمامًا واسعًا بالحدث، ورصدت ما تضمنه من دلالات سياسية وعسكرية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الحياة، أن الحدث كان مصدر فخر للمصريين، مؤكدة أن الصحيفة حرصت على نقل صورة تعكس حجم المناسبة وأهميتها، وما شهدته من استعراض لقدرات القوات المسلحة والرسائل التي تضمنها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اهتمام إعلامي دولي ورسائل أثارت تساؤلات

وأوضحت نيفين كامل أن متابعة الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية أظهرت حالة من الاهتمام الكبير، مشيرة إلى أن بعض وسائل الإعلام تعاملت مع الحدث بإعجاب، بينما بدت أخرى في حالة ارتباك، خاصة فيما يتعلق بتوقيت الافتتاح ورسائله، وما يحمله المشهد من دلالات تتعلق بالأمن القومي المصري.