أحمد موسى: أزمة المعلومات أبرز تحديات الإعلام المصري.. وإتاحة البيانات أساس صناعة صحافة قوية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بالاهتمام بعدد من الملفات المهمة، من بينها ملف الإعلام، إلى جانب ملفات التعليم والانتخابات المحلية والأحزاب، مشددًا على أن هذه التكليفات تعكس إدراك الدولة للدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في بناء الوعي العام.

تشكيل الرأي العام

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الإعلام المصري، سواء القومي أو الخاص أو الإلكتروني، يظل محل اهتمام الجميع، لما يمثله من ركيزة أساسية في تشكيل الرأي العام والتعامل مع مختلف القضايا الوطنية.



وأشار إلى أنه عاصر عن قرب ما جرى في المشهد الإعلامي بعد عام 2011، موضحًا أنه وثّق هذه المرحلة في كتابه «أسرار»، ورصد خلالها كيف جرى توظيف الإعلام في بعض الفترات لمحاولة التأثير على استقرار الدولة المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإعلام الوطني كان له دور كبير في دعم الدولة، خاصة خلال ثورة 30 يونيو وما بعدها.



وشدد أحمد موسى على أن التحدي الأكبر الذي يواجه الإعلام حاليًا يتمثل في إتاحة المعلومات، قائلاً: «المعلومة هي أساس العمل الإعلامي، ولا يمكن أن يكون هناك إعلام قوي دون تدفق المعلومات بالقدر الكافي الذي يمكّن الصحفي والإعلامي من أداء دوره المهني».

تاريخ الصحافة المصرية

وأضاف أن الصحافة المصرية عبر عقود طويلة اعتمدت على الحصول على المعلومات والوثائق من المصادر الرسمية، وهو ما ساهم في تقديم انفرادات صحفية وتحقيقات مهمة شكلت جزءًا من تاريخ الصحافة المصرية، مؤكدًا أن إتاحة المعلومات تسهم في إنتاج محتوى إعلامي أكثر مهنية وقدرة على نقل الحقائق للرأي العام.

تطوير منظومة الإعلام

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن تطوير منظومة الإعلام المصري يتطلب تعزيز آليات التواصل وتوفير المعلومات الدقيقة في التوقيت المناسب، بما يدعم دور الإعلام الوطني في التوعية ونقل الحقائق ومواجهة الشائعات والتحديات المختلفة.