إطلاق مبادرة "صندوق الكويت للاستجابة الطارئة" لدعم التعافي ومواجهة الظروف الاستثنائية

أطلق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم، مبادرة وطنية استراتيجية لإنشاء "صندوق الكويت للاستجابة الطارئة"، دعما للجاهزية الوطنية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خاص عقده الصندوق الكويتي للتنمية، اليوم، من أجل إطلاق مبادرة "صندوق الكويت للاستجابة الطارئة" بحضور ومشاركة وزير الخارجية الكويتي رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ومسئولي الوزارات والهيئات الحكومية الكويتية.

وقال وزير الخارجية الكويتي رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته بهذه المناسبة: "إن هذه المبادرة الوطنية تعكس قيم المسئولية والتكافل وتجسد مبادئ التضامن التي تقوم عليها دولة الكويت وذلك عبر تعزيز الجاهزية الوطنية وتطوير الأدوات المؤسسية القادرة على التعامل مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية".

وأشار إلى أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب قدرا عاليا من المسئولية والجاهزية والعمل المشترك في ظل ما أسفر عنه العدوان الإيراني الآثم من تداعيات استثنائية ألقت بظلالها على أمن واستقرار دولة الكويت مما يستدعي مضاعفة وتوحيد الجهود نحو تعزيز الجاهزية الوطنية لتلبية شتى احتياجات هذه الظروف الاستثنائية.

وأعلن عن مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية في هذه المبادرة بمساهمة قدرها 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 30 مليون دينار كويتي.

وأوضح أن "صندوق الكويت للاستجابة الطارئة يأتي ليضع آلية مؤسسية متكاملة وحشد التمويل المحلي في سبيل دعم جهود دولة الكويت في معالجة الآثار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الوطنية جراء العدوان الإيراني الاثم".

بدوره.. قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر، إنه "في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتجلى حاجة الكويت الماسة إلى استنفار مؤسساتها الوطنية واستثمار خبراتها وإمكاناتها المتراكمة".