قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم حسن لـ أحمد موسى: بوجه تحية من خلالك للشعب الفلسطيني اللي بيشجع منتخب مصر
نتنياهو: لا أعتقد أن هناك صدعا في العلاقة مع ترامب
وليد جاب الله: الدولة تسعى دائما لوضع المواطن في أولوية الاهتمام
قاليباف: لسنا في حالة سلام مع أمريكا.. ولن نعترف بإسرائيل
الإسكان الاجتماعي 2026.. الأسعار وشروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9
تعليق عاجل من مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم بعد امتحان انجليزي الثانوية العامة
لأول مرة منذ 4 أشهر.. تراجع سعر الدولار إلى هذه القيمة
العرابي: مصر في سباق مع التطورات العلمية.. ولديها إنجاز عسكري علمي
كل فلسطين وغزة بيحبوك.. أول تعليق من الرسام الفلسطيني على صورة حسام حسن
لبنان: 4304 شهيداً و12203 جريحاً ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس
آداب المنصورة تناقش رسالة دكتوراه لباحثة في الـ83 عاما حول الشيخوخة النشطة
أحمد زاهر: عائلتي خط أحمر .. وهذه ضريبة الشهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إطلاق مبادرة "صندوق الكويت للاستجابة الطارئة" لدعم التعافي ومواجهة الظروف الاستثنائية

إطلاق مبادرة "صندوق الكويت للاستجابة الطارئة" لدعم التعافي ومواجهة الظروف الاستثنائية
إطلاق مبادرة "صندوق الكويت للاستجابة الطارئة" لدعم التعافي ومواجهة الظروف الاستثنائية
أ ش أ

 أطلق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم، مبادرة وطنية استراتيجية لإنشاء "صندوق الكويت للاستجابة الطارئة"، دعما للجاهزية الوطنية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خاص عقده الصندوق الكويتي للتنمية، اليوم، من أجل إطلاق مبادرة "صندوق الكويت للاستجابة الطارئة" بحضور ومشاركة وزير الخارجية الكويتي رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ومسئولي الوزارات والهيئات الحكومية الكويتية.

وقال وزير الخارجية الكويتي رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته بهذه المناسبة: "إن هذه المبادرة الوطنية تعكس قيم المسئولية والتكافل وتجسد مبادئ التضامن التي تقوم عليها دولة الكويت وذلك عبر تعزيز الجاهزية الوطنية وتطوير الأدوات المؤسسية القادرة على التعامل مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية".

وأشار إلى أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب قدرا عاليا من المسئولية والجاهزية والعمل المشترك في ظل ما أسفر عنه العدوان الإيراني الآثم من تداعيات استثنائية ألقت بظلالها على أمن واستقرار دولة الكويت مما يستدعي مضاعفة وتوحيد الجهود نحو تعزيز الجاهزية الوطنية لتلبية شتى احتياجات هذه الظروف الاستثنائية.

وأعلن عن مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية في هذه المبادرة بمساهمة قدرها 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 30 مليون دينار كويتي.

وأوضح أن "صندوق الكويت للاستجابة الطارئة يأتي ليضع آلية مؤسسية متكاملة وحشد التمويل المحلي في سبيل دعم جهود دولة الكويت في معالجة الآثار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الوطنية جراء العدوان الإيراني الاثم".

بدوره.. قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر، إنه "في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتجلى حاجة الكويت الماسة إلى استنفار مؤسساتها الوطنية واستثمار خبراتها وإمكاناتها المتراكمة".

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مبادرة وطنية استراتيجية جاهزية الوطنية إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

رئيس جامعه المنصوره

بتكلفة 24 مليون جنيه.. تشغيل جهاز «جاما كاميرا» بمركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة

محافظ الغربية

كورنيش سمنود.. مشروع يعيد صياغة واجهة المدينة ويمنح المواطنين مساحة حضارية للحياة والتنزه

تحصين رؤوس الماشية

محافظ المنيا: إنشاء 20 وحدة بيطرية وتحصين 3 ملايين رأس ماشية وضبط 36 طنًا من اللحوم والسلع الفاسدة

بالصور

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة- الموسم الثاني» بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد