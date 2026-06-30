عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم ربما كان سببا في خروجي من وزارة الخارجية

أكد عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية الأسبق، إن أغنية الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم الشهيرة " أنا بكره إسرائيل وبحب عمرو موسى" ربما كانت أحد الأسباب التي ساهمت في خروجه من وزارة الخارجية، مؤكدا خلال حديثه في بودكاست " موعد مع لميس " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي إنها "أزعجت الرئيس الأسبق آنذاك".



وفي سياق منفصل أكد عمرو موسى أن إسرائيل، رغم تفوقها العسكري والتكنولوجي، لن تتمكن من قيادة المنطقة أو فرض هيمنة دائمة عليها، مشيرا إلى أن قيادة الإقليم ترتبط بعوامل تاريخية وسياسية وحضارية لا يمكن اختزالها في ميزان القوة العسكرية وحده.

كما كشف الأمين العام الأسبق عمرو موسى كواليس النقاشات التي دارت حول فكرة توسيع عضوية جامعة الدول العربية، موضحا حقيقة ما تردد بشأن اقتراحه انضمام إسرائيل وإثيوبيا، كما استعرض ردود فعل الرئيس الأسبق حسني مبارك والعاهل السعودي آنذاك الملك عبد الله بن عبد العزيز على هذه الطروحات.