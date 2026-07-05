وزير الأوقاف يكرم الدكتورة آمال إسماعيل لإحرازها الدكتوراه في سن 83 عاما

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالدكتورة آمال إسماعيل التي حصلت على درجة الدكتوراة - وهي في ٨٣ من العمر - من جامعة المنصورة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات، وذلك لما أبدته تلك السيدة الكريمة من إصرار وعزيمة في وجه مصاعب المرض والإصابة ومتطلبات الحياة.

وزير الأوقاف: العلم هو الحل الجذري لكل أزماتنا.. والدكتورة آمال ضربت مثالا مشرفا

وثمّن الوزير إصرار الدكتورة آمال إسماعيل وعزيمتها الفولاذية، التي جعلتها تتغلب على مرض السرطان في ريعان الشباب لتعود في سن ٦٨ إلى مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية، وصولاً إلى التخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة.

واعتبر الوزير الدكتورة آمال إسماعيل نموذجًا مصريًا يحتذى في العزيمة والتحدي في مواجهة صعوبات المرض والحياة والابتلاءات، فلم تتعلل بشيء للاستسلام للمصاعب، ولم تترك طلب العلم مهما تعاقبت عليها التحديات، حتى أكرمها الله بهذا الإنجاز في هذه السن.

كما قرر الوزير تكريم هذا النموذج المصري الفريد من عظيمات مصر، بإهدائها نسخة من مصحف مصر، وشهادة تقدير ناطقة بمعاني التقدير والثناء.