عامر العمايرة: بيع حسام عبد المجيد الآن مخاطرة.. والزمالك أولى بالاستفادة منه حتى نهاية الموسم

أكد خبير اللوائح عامر العمايرة أن التفريط في حسام عبد المجيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لا يصب في مصلحة الزمالك، في ظل إيقاف القيد الذي يمنع النادي من تعويض رحيل اللاعب، سواء في بداية الموسم أو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح العمايرة أن الزمالك، وفقًا لما يتردد داخل النادي، ينتظر دخول موارد مالية كبيرة عقب إنشاء شركة الكرة، وهو ما يقلل من الحاجة إلى بيع اللاعب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الأفضل هو الاستفادة من خدماته خلال الموسم المقبل قبل التفكير في رحيله.

وتأتي تصريحات العمايرة في ظل تزايد الأنباء حول اهتمام أندية خارجية بالتعاقد مع حسام عبد المجيد خلال الميركاتو الصيفي، بينما لا يزال مستقبل اللاعب مع الزمالك محل نقاش داخل النادي.



