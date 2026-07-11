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لحماية القلب.. طعام شعبي رخيص يخفض الكوليسترول الضار بشكل طبيعي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لحماية القلب.. طعام شعبي رخيص يخفض الكوليسترول الضار بشكل طبيعي

طبيب يكشف عن طعام يخفض الكوليسترول الضار بشكل طبيعي
طبيب يكشف عن طعام يخفض الكوليسترول الضار بشكل طبيعي
هاجر هانئ
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يُعد ارتفاع الكوليسترول أحد أبرز عوامل الخطر المسببة لأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومع ذلك، فإنه غالباً ما يتطور دون ظهور أي أعراض ملحوظة. والخبر السار هو أن إجراء تغييرات بسيطة في النظام الغذائي يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً؛ إذ يؤكد أطباء القلب وأخصائيو التغذية أن إضافة أطعمة غنية بالعناصر الغذائية -مثل المكسرات والعدس- إلى الوجبات اليومية يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب بشكل عام.

قلّل من تناول الأطعمة التي ترفع مستوى الكوليسترول


تنصح الدكتورة تريسي بايشكي، وهي طبيبة قلب متخصصة في الطب الوقائي، بأن الخطوة الأولى نحو خفض الكوليسترول تتمثل في التقليل من الأطعمة التي تساهم في رفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL). ومن أمثلة هذه الأطعمة:

الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة
الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم المصنعة ومنتجات الألبان كاملة الدسم
الزيوت الاستوائية، مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل، المستخدمة في العديد من الأطعمة المعلبة


يساعد استبدال هذه الأطعمة ببدائل صحية الجسمَ على تنظيم إنتاج الكوليسترول بشكل أفضل.

أفضل غذاء لخفض الكوليسترول


توصي الدكتورة بايشكه بتناول حوالي ثلث كوب من المكسرات غير المملحة يوميًا، بما في ذلك الجوز واللوز والفستق والكاجو. المكسرات غنية بالدهون غير المشبعة الصحية، والبروتين النباتي، والألياف، ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية. وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة "Nutrients" أن الاستهلاك المنتظم للمكسرات يُمكن أن يُقلل من الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار (LDL)، والدهون الثلاثية.

يُعد البروتين الشحمي B بروتينًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتكوّن الترسبات في الشرايين. بالإضافة إلى تحسين مستويات الكوليسترول، قد تُساعد المكسرات أيضًا في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

العدس: خيار نباتي ممتاز


توصي أخصائية التغذية الوقائية لأمراض القلب، ميشيل روثنشتاين، بإضافة العدس إلى الوجبات الأسبوعية أو اليومية. العدس غني بالألياف القابلة للذوبان، والبروتين النباتي، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والزنك. ترتبط الألياف القابلة للذوبان في العدس بالكوليسترول والأحماض الصفراوية في الجهاز الهضمي، مما يُساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الزائد بشكل طبيعي. تُساهم هذه العملية في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) مع دعم صحة الجهاز الهضمي.

كما وجدت دراسة نُشرت في مجلة "Nutrients" أن تناول العدس يوميًا يُقلل بشكل ملحوظ من كلٍّ من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL).

لماذا يُعدّ الكوليسترول مهمًا؟

الكوليسترول مادة شمعية يحتاجها الجسم لبناء خلايا سليمة. ومع ذلك، فإن المستويات المفرطة من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - المعروف باسم الكوليسترول "الضار" - يمكن أن تتراكم في جدران الشرايين. وبمرور الوقت، يؤدي هذا التراكم إلى تضييق الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يلعب النظام الغذائي دوراً جوهرياً في ضبط مستويات الكوليسترول. ورغم أن الأدوية - مثل الستاتينات - تُوصف غالباً للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، إلا أن الخبراء يؤكدون أن التغذية السليمة تظل حجر الزاوية في السيطرة على الكوليسترول.

الكوليسترول النوبات القلبية السكتات الدماغية

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