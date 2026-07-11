مفاجأة.. لماذا تضع المحلات الفاكهة والخضروات داخل أكياس شبكية؟

عند التسوق في المتاجر، يلاحظ الكثيرون أن ثمار البرتقال تُعرض غالبًا داخل أكياس شبكية ذات لون برتقالي أو أحمر، وقد يبدو للوهلة الأولى أن الهدف من هذه الأكياس يقتصر على تسهيل النقل أو توفير التهوية المناسبة للثمار.

الحقيقة عكس ذلك في رأي الخبراء، حيث أن اختيار لون هذه الشبكات يعتمد على حيلة بصرية مدروسة تهدف إلى جعل الفاكهة أكثر جاذبية للمستهلكين.

سر وضع البرتقال في أكياس شبكية

تعتمد الفكرة على تأثير بصري يجعل لون البرتقال يبدو أكثر إشراقًا ونضجًا مما هو عليه في الواقع، فعندما تُوضع الثمار داخل شبكة برتقالية أو حمراء، يندمج لون الشبكة مع لون القشرة في نظر المشاهد، ما يخفي بعض الدرجات الخضراء التي قد تظهر على الثمار ويمنحها مظهرًا أكثر حيوية وجودة.

ولا يقتصر الأمر على البرتقال فقط، إذ تُستخدم الفكرة نفسها مع أنواع أخرى من الفواكه والخضروات.

وعلى سبيل المثال، يُعبأ الليمون غالبًا داخل أكياس صفراء تساعد على إبراز لونه الطبيعي، بينما قد تؤثر ألوان أخرى على طريقة إدراك المستهلك للثمرة وتجعلها أقل جاذبية.

ويفسر العلماء هذه الظاهرة من خلال ما يُعرف بالخداع أو الوهم البصري المرتبط بإدراك الألوان، حيث لا يتعامل الدماغ مع لون الجسم بشكل منفصل، بل يفسره في ضوء الألوان المحيطة به.

ونتيجة لذلك، تبدو الثمار أكثر تجانسًا وإشراقًا دون أن يطرأ أي تغيير فعلي على لونها الحقيقي.

كيف يؤثر اختيار لون التغليف؟

في هذا السياق، تناولت دراسة علمية حديثة هذه الظاهرة بالتفصيل، موضحة أن اختلاف لون التغليف يمكن أن يؤثر بشكل ملحوظ على الانطباع الذي يتكون لدى المستهلك.

وأشار الباحثون إلى أن بعض الثمار التي تميل ألوانها إلى الأخضر أو الأصفر الباهت تبدو أكثر نضجًا بمجرد وضعها داخل شبكة ملونة تتناسب مع لونها الأساسي.

كما أوضحت الدراسة أن هذا التأثير يحدث على مستوى الإدراك البصري فقط، بمعنى أن جودة الثمرة أو درجة نضجها الفعلية لا تتغير، لكن الدماغ يفسر المشهد بطريقة تجعلها تبدو أكثر جاذبية مقارنة بعرضها دون تغليف أو داخل شبكة ذات لون مختلف.

ويؤكد الخبراء أن هذه الاستراتيجية التسويقية تُستخدم على نطاق واسع في قطاع بيع المنتجات الزراعية، حيث يتم اختيار ألوان العبوات والشبكات بعناية لتعزيز المظهر الطبيعي للمنتجات وزيادة جاذبيتها على أرفف المتاجر.

وتشمل هذه الممارسات العديد من الأصناف الأخرى مثل البصل والبطاطس والكوسة وغيرها، ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه العوامل البصرية في قرارات الشراء اليومية.