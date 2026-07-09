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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لحر الصيف.. طريقة عمل كاسترد بالفاكهة والجيلي

طريقة عمل كاسترد بالفاكهة والجيلي
طريقة عمل كاسترد بالفاكهة والجيلي
هاجر هانئ

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كاسترد بالفاكهة والجيلي، فهو من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لضيوفك وأفراد أسرتك أيضا.

مقادير كاسترد بالفاكهة والجيلي


● ٢ كوب حليب

● ٢ ملاعق كبيرة كاسترد

● ٢ ملاعق كبيرة كريم شانتي خام

● ملعقة كبيرة زبده

● ٢ ملعقة كبيرة سكر

للوجه
● فاكهه مشكلة
● جيلي مانجو


طريقة تحضير كاسترد بالفاكهة والجيلي


تخلط المكونات الجافة على البارد مع الحليب
ترفع على النار مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام
يصب في الكاسات ويترك ليبرد ويتماسك تماما
تضاف الفواكه على الوجه
يضاف الجيلي المذاب على الوجه

كاسترد بالفاكهة والجيلي مقادير كاسترد بالفاكهة والجيلي طريقة تحضير كاسترد بالفاكهة والجيلي

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