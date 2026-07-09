3 فواكه غنية بالبوتاسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

لا يوجد طعام واحد قادر على التحكم بضغط الدم بمفرده، لكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم قد يُحدث فرقًا ملحوظًا، تُساعد هذه الفواكه الغنية بالبوتاسيوم على دعم ضغط الدم الصحي، بل وقد تُساهم في خفضه مع مرور الوقت.

فواكه تساعد على خفض ضغط الدم

- الموز

البوتاسيوم: 422 ملليغرام لكل موزة متوسطة الحجم

يُعدّ الموز من أشهر مصادر البوتاسيوم، وذلك لسبب وجيه، فمحتواه العالي من البوتاسيوم قد يُساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) والانبساطي (الرقم السفلي) ببضع نقاط، ورغم أن التأثير قد يكون طفيفًا، إلا أن حتى الانخفاضات البسيطة في ضغط الدم تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية على المدى الطويل .

إضافةً إلى البوتاسيوم، يوفر الموز أيضاً ما يزيد قليلاً عن 3 غرامات من الألياف الغذائية .

وقد رُبطت الألياف الموجودة في الفواكه، مثل الموز، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض الأيضية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى آثارها الإيجابية على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والصحة الأيضية العامة

- الرمان

333 ملليغرام لكل نصف حبة رمان

267 ملليغرام لكل نصف كوب من العصير

الرمان - وعصير الرمان - غني بالبوتاسيوم ومليء بالمركبات النباتية المفيدة لصحة القلب .

تشير الأبحاث إلى أن تناول الرمان بانتظام أو شرب عصيره قد يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وتُلاحظ أقوى التأثيرات لدى الأشخاص الذين لديهم قراءات مرتفعة في البداية، إلى جانب ذلك، يتمتع الرمان بفوائد أخرى، تحتوي حبة الرمان الواحدة على أكثر من 11 غرامًا من الألياف، كما أنه غني بالبوليفينولات ، وهي مضادات أكسدة طبيعية قد تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتثبيط إنزيم مرتبط بارتفاع ضغط الدم

- البرتقال

237 ملليغرام لكل برتقالة متوسطة الحجم

248 ملغ لكل نصف كوب من عصير البرتقال

يُعد البرتقال والحمضيات الأخرى مصدراً جيداً للبوتاسيوم، وقد تُساعد أيضاً في خفض ضغط الدم، تُشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الحمضيات بانتظام يميلون إلى أن تكون قراءات ضغط الدم الانقباضي لديهم أقل بمقدار 3 إلى 4 نقاط من أولئك الذين لا يتناولونها.

يرتبط عصير البرتقال أيضاً بانخفاض طفيف في ضغط الدم، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى مركب نباتي يُسمى الهيسبيريدين ، قد يُساعد الهيسبيريدين على تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب .

المصدر health