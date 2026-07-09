كب كيك الشوكولاتة من المخبوزات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير كب كيك الشوكولاته بخطوات بسيطة.

وإليكم طريقة عمل كب كيك الشوكولاته



مقادير كب كيك الشوكولاته

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

1 كوب سكر

½ كوب زبدة

2 بيضة

2 باكو فانيليا

1 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة كاكاو

الوجه

شوكولاتة مذابة

زيت

فورماسيل



طريقة تحضير كب كيك الشوكولاته

اخلطي السكر والزبدة والبيض والفانيليا واللبن

ضيفي الدقيق والبيكنج بودر والملح والكاكاو

ضعي خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط

يصب كل الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك

يمكن أن تضاف قطع الشوكولاتة

يوضع في الفرن حتى تمام النضج

للوجه

اخلطي الشوكولاتة المذابة والزيت

أضيفي الخليط على الوجه

يزين الكب كيك بالفورماسيل ويقدم