جديد ولذيذ.. طريقة عمل محشي السلق

يعد محشي السلق من الأكلات الشهية غير التقليدية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة لكسر روتين الأطباق التقليدية بوجبة جديدة وشهية.

نعرض لكم طريقة عمل محشي السلق من خلال خطوات الشيف نهال شناوي مقدمة برنامج جديد وسريع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير محشي السلق

أوراق سلق طازج

للحشوة:

2 كوب أرز

2 بصل مفروم

4 ملعقة كبيرة صلصة

½ كوب بقدونس

¼ كوب شبت

½ كوب كزبرة

¼ كوب نعناع

فلفل حار

ملح وفلفل

مكعب مرق

3 ملعقة كبيرة دبس رمان

للقاع:

6 فص ثوم

2 طماطم شرائح

بصل شرائح

للمرق:

ماء

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

مكعب مرق

ملح وفلفل



طريقة عمل محشي السلق

اسلقي أوراق السلق



في بولة منفصلة ضعي مقادير الحشوة داخل أوراق السلق بالحشوة ولفيها على شكل أصابع صغيرة

في حلة ضعي حلقات من الطماطم والبصل وشرائح ثوم ثم ضعي محشى السلق.



اخلطى مقادير الصوص وضعيها على المحشي

ويرفع على النار حتى تمام الطهي وقدميه ساخنا.