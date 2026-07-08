رغم خروج منتخب مصر.. إشادة بأداء الفراعنة وجدل تحكيمي يطغى على المواجهة

ودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين في مواجهة قوية قدم خلالها الفراعنة أداءً لافتًا نال إشادة واسعة، رغم انتهاء الحلم المونديالي.

وأثارت المباراة حالة من الجدل بسبب عدد من القرارات التحكيمية، وسط تأكيدات من رياضيين ومحللين بأن المنتخب المصري خرج مرفوع الرأس بعد مشوار تاريخي تجاوز خلاله جميع التوقعات.

مواجهة قوية أمام حامل اللقب

دخل منتخب مصر مواجهة دور الـ16 أمام الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، بعدما قدم عروضًا قوية في البطولة، إلا أن المنتخب الأرجنتيني نجح في حسم اللقاء لصالحه، لينهي مشوار الفراعنة في البطولة.

ورغم الخسارة، حظي الأداء المصري بإشادة كبيرة، خاصة بعد المستوى الذي ظهر به اللاعبون أمام أحد أقوى منتخبات العالم، ليؤكد المنتخب قدرته على منافسة كبار الكرة العالمية.

طارق يحيى: منتخب مصر تجاوز التوقعات

أكد طارق يحيى، نجم منتخب مصر السابق، أن ما حققه الفراعنة في كأس العالم يُعد إنجازًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن وصول المنتخب إلى دور الـ16 لم يكن متوقعًا قبل انطلاق البطولة.

وأوضح أن لاعبي المنتخب قدموا أداءً اتسم بالروح القتالية والإصرار طوال مشوارهم في المونديال، ونجحوا في إحراج منتخبات كبرى، من بينها بلجيكا والأرجنتين وأستراليا، وهو ما يعكس التطور الكبير في مستوى المنتخب.

إشادة بالمردود الفني رغم وداع البطولة

وأضاف طارق يحيى أن المنتخب المصري واجه الأرجنتين، حاملة اللقب، وقدم مباراة قوية، معتبرًا أن البطولة شهدت العديد من المكاسب الفنية التي يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الفراعنة نجحوا في كسب احترام الجماهير والمتابعين حول العالم، بعد المستوى المميز الذي ظهروا به أمام منتخبات الصف الأول.

جدل تحكيمي واتهامات بالتأثر بالمواقف السياسية

وفي تعليقه على أحداث المباراة، قال طارق يحيى إن العديد من الرياضيين ونجوم كرة القدم حول العالم أكدوا أن منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي خلال مواجهة الأرجنتين.

وأضاف أن تصريحات المدير الفني حسام حسن بشأن القضية الفلسطينية ربما ألقت بظلالها على أجواء المباراة، معتبرًا أن ذلك انعكس على أداء طاقم التحكيم، وفقًا لرؤيته، وأسهم في إثارة حالة واسعة من الجدل عقب اللقاء.

مشوار يرسخ مكانة الكرة المصرية

ورغم انتهاء رحلة المنتخب الوطني في دور الـ16، فإن الأداء الذي قدمه الفراعنة خلال البطولة ترك انطباعًا إيجابيًا لدى الجماهير والمتابعين، ورسخ صورة المنتخب كأحد أبرز المنتخبات التي نجحت في تقديم مستويات تنافسية أمام كبار العالم، ليختتم مشاركته في كأس العالم بمكاسب فنية ومعنوية قد تمثل نقطة انطلاق جديدة للكرة المصرية.