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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسوب 32,220 طالب في نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد بلغ إجمالي عدد الراسبين في نتيجة الدبلومات الفنية 2026 عدد 32,220 طالبًا وطالبة، بنسبة 4,26%.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية 2026 (الدور الأول) للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأكد الوزير أن قطاع التعليم الفني واصل تحقيق خطوات ملموسة في تنفيذ استراتيجية تطوير منظومة التعليم الفني، مشيرًا إلى أن امتحانات هذا العام شهدت تطبيق نظام "البوكليت" والتكويد في الامتحانات التحريرية لأول مرة، بما أسهم في تعزيز الانضباط والشفافية.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى استمرار الشراكة الاستراتيجية مع سوق العمل للعام الخامس على التوالي، من خلال مشاركة ممثلي سوق العمل في لجان التقييم النهائي للطلاب وفق منهجية الجدارات المهنية، بما يعزز ربط مخرجات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل.

ووجّه الوزير خالص الشكر والتقدير إلى جميع كوادر التعليم الفني من معلمين وإداريين، وللطلاب وأولياء أمورهم، مثمنًا جهودهم الملموسة طوال العام الدراسي، والتزامهم بالخطط الدراسية والتدريبات العملية والمهارية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات هذا العام، التي عُقدت خلال الفترة من 6 إلى 18 يونيو 2026، تقدم لها 755,846 طالبًا وطالبة، موزعين على 2,506 لجنة امتحانية، مشيدًا بحسن سير أعمال الامتحانات، وانتظام التقييمات العملية والمعملية والمهارية.

كما استعرض الدكتور عمرو بصيلة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، السمات الخاصة ومؤشرات نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية، موضحًا أن شهادات الدبلومات الفنية تتسم بتنوعها، حيث تضم 24 شهادة مختلفة نتيجة تعدد التخصصات (الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي)، والأنظمة الدراسية (3 سنوات و5 سنوات)، والمسارات التعليمية المختلفة.

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