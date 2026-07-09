مدبولي: كنت أقرأ في الكتب عن حلم المحطة النووية.. والرئيس السيسي حوله إلى واقع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إنشاء محطة نووية سلمية في مصر كان أحد الأحلام التي ارتبطت بوجدان المصريين على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن هذا الحلم أصبح واقعًا يتحقق على أرض مصر.

وقال مدبولي خلال حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية: "أنا كواحد من المصريين منذ دخولي للمرحلة التعليمية، كنت أدرس وأقرأ في الكتب الدراسية أن من أحلام مصر إنشاء محطة نووية سلمية".

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الحلم ظل حاضرًا لسنوات، حتى جاءت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي عملت على تحويل الرؤية إلى إنجاز حقيقي، مؤكدًا أن مشروع الضبعة يمثل علامة مهمة في مسيرة الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.