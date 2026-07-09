صفقة بـ650 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة لتهريب كمية ضخمة من المخدرات لإحدى الدول

واصلت وزارة الداخلية النجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع ، والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.

أكدت معلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى (يضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب كميات من عقار الكبتاجون المخدر تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول ، من خلال إخفائها بمخازن سرية داخل أثاث منزلى.



عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم وتم ضبطهم بنطاق محافظات "أسيوط ، القاهرة ، مطروح".. وضبط بحوزتهم (500 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - سيارة – مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية").. هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بالدولة المستهدفة بـحوالى (650 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









