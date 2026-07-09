وزارة الرياضة تنفذ القافلة المجتمعية المتكاملة الــ 20 بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، وهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشركة التنموية القابضة ADQ، وبنك الطعام المصري، وبنك الكساء، القافلة المجتمعية المتكاملة الــ ٢٠ بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتم تنفيذ القافلة الطبية من خلال العيادات المتنقلة ( عيادة أطفال ـ عيادة جراحة عظام ـ عيادة باطنة ـ نساء)، وصيدلية لصرف العلاج، ، بالإضافة إلى تنفيذ ٢ مبادرة رئاسية ( تنظيم الاسرة ـ الاعتلال الكلوي ـ الأمراض المزمنة )، وتم تقديم الخدمات الطبية لعدد 427 مريضا من المقبلين على القافلة من ذوي الهمم وأسرهم والأهالي الأكثر احتياجا من المحافظة.

كما تم توزيع 200 كرتونه غذائية، و600 قطعة ملابس على أطفال ذوي الهمم من مراكز التخاطب المسجلين بالمحافظة، والأسر الأكثر احتياجاً المسجلين بمديرية التضامن، وتم تنفيذ قافلة ثقافية وترفيهية للأطفال على هامش القافلة المجتمعية تضمنت عرض فنون شعبية، أمسية ثقافية ( شعر ـ انشاد ديني ) بمشاركة الأطفال والأهالي لتعظيم الدور المجتمعي للقوافل المجتمعية، كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي حيث قدمت، لتقديم الخدمات الالكترونية لعدد 105 شخص من المقبلين على القافلة المجتمعية وتتمثل بعض الخدمات في ( تعديل البيانات بكارت تكافل وكرامه ـ تجديد كارت الخدمات المتكاملة ـ حجز كشف طبي بكارت الخدمات ـ توفير جهاز تعويضي .... الخ ).

وتأتي هذه القوافل ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً، ودمج ذوي الهمم في الأنشطة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن القوافل المتكاملة انطلقت بمركز شباب عين الصيرة بمحافظة القاهرة، أعقبها ثاني القوافل بمركز شباب سقارة بالبدرشين بالجيزة، تلاها القافلة الثالثة بمركز شباب أبشواي بالفيوم، وجاءت القافلة الرابعة بمركز العبور للتنمية الشبابية ببني سويف، فيما تم تنفيذ القافلة الخامسة بمركز شباب بنى أحمد بالمنيا، بينما تم تنفيذ القافلة السادسة بمركز شباب مرصفا بمحافظة القليوبية، والسابعة بمركز شباب سمنود بالغربية، والثامنة بمركز شباب الحجانية بالبحيرة.

بينما تم تنفيذ القافلة التاسعة بمركز التنمية الشبابية بمطروح، فيما تم تنفيذ القافلة العاشرة بمركز التنمية الشبابية بكفر صقر بالشرقية، والــ ١١ بمركز شباب أشمون بالمنوفية، والــ ١٢ بمركز شباب صنبو بمحافظة أسيوط، والــ ١٣ بمركز شباب بندار الكرمانية بمحافظة سوهاج، والــ ١٤ بمركز شباب الشهيد احمد عبد السلام بمحافظة الإسكندرية، والــ ١٥ بمركز شباب دسونس أم دينار بمحافظة البحيرة، والــ ١٦ بمركز شباب شنو بمحافظة كفر الشيخ، والــ ١٧ بمركز التنمية الشبابية بكفر سعد بمحافظة دمياط، والقافلة الــ ١٨ بمركز شباب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والــ ١٩ بمركز شباب البدرشين بمحافظة الجيزة.