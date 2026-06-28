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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث مع السفير الباكستاني بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بسفير باكستان بالقاهرة، السفير عامر شوكت، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتوسيع مجالات الشراكة في قطاعي الشباب والرياضة، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتناول اللقاء آليات تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تنفيذ برامج مشتركة لتبادل الخبرات في مجالات تمكين الشباب، وتطوير الأنشطة الرياضية، وتنظيم الفعاليات والملتقيات المشتركة، بما يسهم في توطيد أواصر التعاون بين مصر وباكستان، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين.

كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات الاستثمار الرياضي، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكات تخدم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون في القطاع الصناعي، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن العلاقات المصرية الباكستانية تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الباكستاني، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة بما ينعكس إيجابًا على الشباب في البلدين.

وأكد أن الدولة المصرية تؤمن بأن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا، وتسعى وزارة الشباب والرياضة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع باكستان في مجالات الشباب والرياضة والاستثمار، بما يحقق تبادل الخبرات، ويدعم تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تسهم في تحقيق التنمية، وتعزز العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير عامر شوكت عن تقديره لعمق العلاقات التي تجمع مصر وباكستان، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في توطيد العلاقات الثنائية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل باكستان السفير عامر شوكت وزير الرياضة

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