وزير الشباب والرياضة يستقبل البطل الأولمبي محمد السيد لمتابعة خطة الإعداد المقبلة

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة البطل الأولمبي محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح، بحضور الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الأبطال الرياضيين ومتابعة برامج إعدادهم بما يعزز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وتناول اللقاء متابعة مراحل الإعداد الحالية وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة احتياجات اللاعب الفنية وبرامج التطوير والتجهيز، بما يسهم في الحفاظ على المستوى التنافسي وتعزيز فرص تحقيق نتائج متميزة خلال المشاركات القادمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأبطال الرياضيين وتوفير البيئة المناسبة لاستمرار تطورهم وتحقيق الإنجازات، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان ودعم أصحاب الموهبة والتميز.