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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يلتقي اتحاد المصارعة والجهاز الفني لمتابعة خطط الإعداد والاستحقاقات المقبلة

وزير الرياضة
وزير الرياضة
عبدالله هشام

التقى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، والجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لبرامج إعداد اللاعبين ودعم مسار تطوير اللعبة بما يتماشى مع خطط الدولة للنهوض بالرياضة المصرية وتحقيق نتائج متميزة على المستويات القارية والدولية.

وشهد اللقاء استعراض خطة إعداد المنتخبات خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة ببرامج التدريب والمعسكرات والاستعداد للاستحقاقات الرياضية القادمة، إلى جانب متابعة آليات اكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسة بما يدعم استدامة صناعة الأبطال، وكذلك ملف الرعايات وآليات تعظيم الاستفادة منها لدعم خطط الاتحاد وبرامج الإعداد.

في كلمته، شدد وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية تقف دائمًا بجانب أبطالها وتحرص على توفير مختلف أوجه الدعم لهم، بما يضمن إعداد جيل قادر على المنافسة ورفع اسم مصر في كافة المحافل القارية والدولية، في إطار رؤية تستهدف بناء منظومة رياضية قوية ومستدامة.

ووجه الوزير بضرورة تطوير الخطط والبرامج الفنية والإدارية بما يضمن توفير الموارد اللازمة والإنفاق على كافة المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية، بما يسهم في استدامة برامج الإعداد ورفع كفاءة اللاعبين وتحقيق أفضل جاهزية للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف جوهر نبيل أن الوزارة تواصل تقديم الدعم للاتحادات الرياضية وفق الإمكانات المتاحة، بما يستلزم من كل اتحاد تطوير خططه وتنمية موارده الذاتية وتعظيم الاستفادة من الرعايات والشراكات، لضمان استمرارية الإنفاق على المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية وتحقيق الأهداف الفنية المنشودة.

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