وزير الرياضة يلتقي نظيره المغربي لبحث تعزيز التعاون المشترك

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى العربي الأول حول "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب" بالمملكة المغربية.

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل الشبابي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تنفيذ البرامج والمبادرات الموجهة للشباب، بما يسهم في دعم قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والمغرب، وحرص وزارة الشباب والرياضة على توسيع آفاق التعاون مع الجانب المغربي في مختلف المجالات ذات الصلة بالشباب، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشباب العربي.

وقال جوهر نبيل إن وزارة الشباب والرياضة تحرص على توسيع آفاق التعاون مع الدول العربية الشقيقة، مشيراً إلى أن "مصر تعمل في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز العمل العربي المشترك، وتكثيف أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما يسهم في تمكين الشباب العربي وإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف الوزير أن قضايا الشباب تمثل أولوية رئيسية، وأن التنسيق المستمر بين المؤسسات المعنية بالشباب في الدول العربية يعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، وآليات توظيف المنصات الرقمية بصورة إيجابية تسهم في نشر الوعي وتعزيز قيم الانتماء والمشاركة الفاعلة.

من جانبه، أشاد محمد المهدي بنسعيد بمستوى العلاقات المصرية المغربية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات الشبابية والثقافية والإعلامية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاركة المصرية الفاعلة في الملتقى العربي الأول حول "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب"، والذي يستضيفه المغرب بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والخبراء المعنيين بقضايا الشباب من مختلف الدول العربية.