قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر نتيحة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
تطور خطير.. مستندات جديدة فى أزمة شكاوي زيزو والزمالك| تفاصيل
بسام راضي: العلاقات بين مصر وإيطاليا وصلت إلى أعلى درجات التعاون
مصدر مقرب من ترامب يكشف عن خطة لترشيح إيفانكا للرئاسة
اليماحي: الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة واستثنائية تحتاج للتضامن والتكاتف
إحالة أوراق المتهم بإشعال النيران في عمه بالمنوفية إلي المفتي
مونديال 2026.. آخر تحضيرات منتخب مصر لمواجهة إيران.. صور
نشر محتوي خادش.. تخفيف حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا من 3 سنوات لـ عامين
بنسبة نجاح 64.54%.. اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا
"بوليتيكو": روته يسعى لاحتواء خلافات ترامب مع الناتو قبل قمة أنقرة
بسبب مضيق هرمز.. ترامب يهدد بوقف المفاوضات مع إيران
استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يلتقي نظيره المغربي لبحث تعزيز التعاون المشترك

وزير الرياضة - وزير الشباب والثقافة
وزير الرياضة - وزير الشباب والثقافة
عبدالله هشام

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى العربي الأول حول "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب" بالمملكة المغربية.

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل الشبابي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تنفيذ البرامج والمبادرات الموجهة للشباب، بما يسهم في دعم قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والمغرب، وحرص وزارة الشباب والرياضة على توسيع آفاق التعاون مع الجانب المغربي في مختلف المجالات ذات الصلة بالشباب، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشباب العربي.

وقال جوهر نبيل إن وزارة الشباب والرياضة تحرص على توسيع آفاق التعاون مع الدول العربية الشقيقة، مشيراً إلى أن "مصر تعمل في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز العمل العربي المشترك، وتكثيف أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما يسهم في تمكين الشباب العربي وإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف الوزير أن قضايا الشباب تمثل أولوية رئيسية، وأن التنسيق المستمر بين المؤسسات المعنية بالشباب في الدول العربية يعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، وآليات توظيف المنصات الرقمية بصورة إيجابية تسهم في نشر الوعي وتعزيز قيم الانتماء والمشاركة الفاعلة.

من جانبه، أشاد محمد المهدي بنسعيد بمستوى العلاقات المصرية المغربية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات الشبابية والثقافية والإعلامية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاركة المصرية الفاعلة في الملتقى العربي الأول حول "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب"، والذي يستضيفه المغرب بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والخبراء المعنيين بقضايا الشباب من مختلف الدول العربية.

وزير الرياضة جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والثقافة المملكة المغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

مشغولات ذهبية

عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

ترشيحاتنا

المجني عليه

إحالة أوراق أب وأبنائه الاثنين إلى فضيلة المفتي لقتل نجل عمتهم في المنوفية

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقرر مجازاة 61 من العاملين بالجهاز الإداري لارتكاب مخالفات

محافظ المنيا ووزيرة الثقافة

محافظ المنيا يستقبل وزيرة الثقافة لافتتاح ملتقى أدباء وسط الصعيد الـ23.. شاهد

بالصور

تكثيف الرقابة على 49 حمام سباحة بالشرقية وسحب عينات دورية

سباحة
سباحة
سباحة

مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة

مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة
مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة
مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة

لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء

لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء
لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء
لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء

حقيقة تآكل الموتور بعد تحويل السيارة للغاز الطبيعي

تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي

فيديو

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد