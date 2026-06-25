وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى ونائب رئيس الاتحاد الدولي لمناقشة آفاق التعاون

التقى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، جاكسون تووي رئيس الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بحضور العميد حاتم فوده رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والدكتور حمدي عبد المجيد مدير مركز التنمية الإقليمي التابع للاتحاد الدولي، وذلك على هامش ختام البطولة العربية لألعاب القوى تحت 16 سنة وتحت 23 سنة، التي استضافتها مصر باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بمشاركة 14 دولة عربية.

وشهد اللقاء استعراض نتائج البطولة وما حققته من نجاح تنظيمي وفني، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة لدعم وتطوير ألعاب القوى على المستويين العربي والأفريقي، والبناء على الخبرات المكتسبة من استضافة الحدث بما يعزز مكانة مصر كمركز لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أن نجاح البطولة يعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الرياضية المصرية والدعم الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الرياضة، مشيرًا إلى استمرار تعزيز الشراكات مع الاتحادات القارية والدولية بما يسهم في نقل الخبرات ورفع كفاءة تنظيم البطولات.

ومن جانبه، أشاد جاكسون تووي بحسن تنظيم البطولة وجاهزية المنشآت الرياضية، مؤكدًا أن مصر أصبحت نموذجًا متميزًا في استضافة وإدارة الأحداث الرياضية على المستويين العربي والأفريقي.