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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزيرا الرياضة والإسكان يبحثان سبل التعاون المشترك في عدد من المشروعات والملفات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المشروعات المشتركة وبحث آفاق للتعاون في مجالات اخرى.

تناول اللقاء بحث الشراكات في تطوير وإدارة المنشآت الشبابية والرياضية، وكذلك توفير العديد من الخدمات الرياضية والترفيهية في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، والتعاون في تشغيل المنشآت الرياضية بها.

وأكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن التعاون مع وزارة الإسكان يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من إمكانات مؤسساتها المختلفة، وتعزيز التكامل بين الوزارات بما يسهم في تقديم خدمات شبابية ورياضية متطورة للمواطنين.

معربا عن سعادته باللقاء، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تستهدف التوسع في توفير المنشآت والخدمات الرياضية المتكاملة داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والاستثمار الأمثل للأصول، بما يدعم نشر الممارسة الرياضية، واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الشباب هم عماد التنمية المستهدفة.

ومن جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، أن المدن الجديدة لم تعد تقتصر على توفير الوحدات السكنية أو المرافق الأساسية فقط، بل أصبحت مجتمعات عمرانية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما يستلزم التوسع في الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، باعتبارها أحد الركائز الرئيسية لبناء الإنسان وتعزيز الترابط المجتمعي، مشيرة إلى أن توفير المنشآت الرياضية والمساحات المفتوحة ومناطق ممارسة الأنشطة يسهم في خلق بيئة صحية وآمنة تشجع مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

وأضافت وزيرة الإسكان أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المدن الجديدة، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة رياضية متنوعة، وإقامة فعاليات تستهدف الشباب والأسر، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري، ويزيد من معدلات الإقبال على السكن بالمدن الجديدة، ويعزز من جودة الحياة بها، مؤكدة حرص وزارة الإسكان على استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ رؤية الدولة في إنشاء مدن حديثة نابضة بالحياة، تتوافر بها جميع مقومات التنمية المستدامة.

حضر اللقاء الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية والاستاذ محمد سعيد مازن الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة ومساعد الوزير الدكتور حسن مصطفى وعدد من قيادات الوزارتين

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل وزيرة الإسكان والمرافق راندة المنشاوي إدارة المنشآت الشبابية

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