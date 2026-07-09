فاكهة غير متوقعة تزيد جمال البشرة وتحمى القلب

يعد الشمام من أكثر الفواكه انتشارا في فصل الصيف ويتسبب في ترطيب الجسم والوقاية من أمراض القلب.

ووفقا لموقع فارم ايزي فإن الشمام يساعد في الحفاظ على جمال الجلد والبشرة وفي نفس الوقت يحمى من مشكلات صحية عديدة مثل القلب.

صحة القلب

يحتوي الشمام على عناصر غذائية أساسية للحفاظ على صحة القلب وقد أظهرت بعض الدراسات الأولية

وأن مستخلصات الشمام قد تساعد في تنظيم ضربات القلب وضغط الدم عن طريق تعديل انقباض الأوعية الدموية بوساطة أكسيد النيتروز. كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يساهم أيضاً في ضبط ضغط الدم وقد يُظهر الشمام أيضاً بعض الخصائص المُخففة للدم، وهي مفيدة للقلب. بالإضافة إلى ذلك، يساعد محتواه من الألياف على خفض مستويات الكوليسترول الضار.

صحة الجلد

يُعدّ الشمام مفيدًا للبشرة لغناه بفيتامين أ وفيتامين سي، وهما عنصران غذائيان أساسيان يُساهمان في تحسين صحة البشرة.

يُساعد فيتامين أ على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، بينما يدعم فيتامين ج إنتاج الكولاجين الطبيعي. يتميز الشمام بمحتواه العالي من الماء، مما يُحافظ على صحة البشرة ويمنحها نضارةً وشبابًا كما يُساعد على تأخير ظهور التجاعيد من خلال الحفاظ على مرونة البشرة، وبالتالي يُوفر فوائد مُضادة للشيخوخة و يُمكن أن يُساعد أيضًا في تقليل خطر تلف البشرة الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، وتخفيف التصبغات، والمساعدة في إصلاح البشرة وتجديدها .

صحة العين

فاكهة الشمام هي نوع من البطيخ غنية بالبيتا كاروتين، التي تُساعد في الحفاظ على صحة البصر و عند امتصاصها من قِبل الجسم، تتحول هذه البيتا كاروتين إلى فيتامين أ، وهو مفيد جدًا للعينين.

يُساعد فيتامين أ على تحسين الرؤية ويُساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين ( الساد ) و مع ذلك، تذكر دائمًا مراجعة الطبيب لفحص عينيك إذا كنت تُعاني من مشاكل في الرؤية.

الشعر

يُعدّ الشمام مفيدًا للشعر لاحتوائه على فيتاميني أ و سي، اللذين يلعبان دورًا هامًا في دعم صحة الشعر بشكل عام. يُساعد فيتامين أ في الحفاظ على صحة فروة الرأس، بينما يدعم فيتامين سي إنتاج الكولاجين، مما يُساهم في تقوية الشعر. قد تُساعد خصائص الشمام المُرطبة في منع جفاف فروة الرأس وتعزيز ترطيبها. مع أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للحصول على أدلة قاطعة، إلا أن إضافة الشمام إلى نظامك الغذائي كجزء من نظام غني بالعناصر الغذائية قد يُفيد شعرك. استشر دائمًا أخصائي رعاية صحية أو متخصصًا في العناية بالشعر للحصول على نصائح مُخصصة.

أثناء الحمل

يُقال إن الشمام يُقدم فوائد صحية كبيرة خلال فترة الحمل، فهو غني بفيتامينات أ، سي وحمض الفوليك، مما يدعم نمو الجنين ويُعزز جهاز المناعة، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة الأم والجنين على حد سواء كما أن محتواه العالي من الماء يُساعد على ترطيب الجسم ، وهو ما يُعدّ من المشاكل الشائعة خلال فترة الحمل. بالإضافة إلى ذلك، تُوفر حلاوة الشمام الطبيعية بديلاً صحياً لإشباع رغبات الحمل ومع ذلك ينبغي على الحوامل استشارة أخصائيي الرعاية الصحية للحصول على إرشادات مُخصصة بشأن إدخال أي أطعمة جديدة في نظامهن الغذائي، بما في ذلك الشمام، لضمان صحة مثالية للأم والجنين.

رغم أن الدراسات الأولية أظهرت فوائد صحية محتملة للشمام، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب السريرية واسعة النطاق على البشر لتأكيد هذه النتائج. ومع ذلك، يحمل الشمام قيمة واعدة كعلاج منزلي لذيذ وغني بالعناصر الغذائية، ويمكن أن يكون مفيدًا جدًا للبشرة والشعر والصحة العامة.