أحمد حمدي يعلن رحيله عن الزمالك برسالة مؤثرة: هذه ليست كلمة وداع

أعلن أحمد حمدي رحيله عن صفوف نادي الزمالك، موجهًا رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة البيضاء، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، أعرب خلالها عن امتنانه للنادي وجماهيره، مؤكدًا أن الزمالك سيظل جزءًا من مسيرته وذكرياته.

وكتب أحمد حمدي في رسالته: “لكل رحلةٍ بداية، ولكل بدايةٍ نهاية… واليوم انتهت رحلتي مع هذا الكيان العظيم، لكن ذكرياتها ستبقى خالدةً في قلبي ما حييت”.

ووجه اللاعب الشكر لجماهير الزمالك، قائلًا: “كل الشكر والتقدير لجماهير الزمالك العظيمة الوفية، على كل دعم، وكل تشجيع، وكل لحظة منحتموني فيها الحب والثقة. كنتم دائمًا السند الحقيقي، وسيظل فضلكم ومشاعركم الصادقة محل تقدير وامتنان دائم”.

وأكد حمدي اعتزازه الكبير بالانتماء إلى القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك كانت وستظل سر قوة النادي، مضيفًا: “يعلم جمهور الزمالك جيدًا مقدار حبي وانتمائي لهذا النادي، هذه القلعة العظيمة التي كان وسيظل جمهورها سر قوتها وعظمتها”.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن رحيله لا يعني نهاية علاقته بالنادي، حيث قال: “سيبقى الزمالك جزءًا عزيزًا من رحلتي، وذكرى لا تُنسى أبدًا. هذه ليست كلمة وداع… بل كلمة شكر وامتنان، فلكل نهاية بداية جديدة، وإلى أن نلتقي مجددًا، سيبقى الزمالك وجماهيره في القلب دائمًا. إلى لقاءٍ قريب… بإذن الله”