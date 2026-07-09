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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد اليوم في مصر.. كم بلغ سعر طن حديد عز مساء الخميس

سعر الحديد
سعر الحديد
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ثبتت أسعار الحديد داخل السوق المحلي مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 7-9-2026، وذلك بالتوازي مع اعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة في البنوك قبل قليل.

سعر الحديد اليوم

واستقر سعر الحديد داخل السوق المصرية خلال الشهر الجاري بدون تغيير.

سعر الحديد

أسعار الحديد في السوق 

سجل سعر عز نحو 39.94 ألف جنيه للطن  بزيادة 25 جنيها.

كما بلغ  سعر حديد بشاي للصلب نحو 39.8 ألف  جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وسجل  سعر حديد العتال 39.5 ألف جنيه للطن و 39.4 ألف جنيه للطن بالنسبة لحديد " المراكبي و المصريين ".

سعر الحديد

وعلي جانب آخر سجل سعر طن حديد الكومي 38.4 ألف جنيه للطن و المعادي بـ38.4 ألف جنيه للطن ومصر ستيل و سرحان للصلب بلغ سعر الطن لكلا منهما 37.5 ألف جنيه.

سعر الخردة

هبط سعر خردة HMS 1&2 (80:20) المستوردة إلى تركيا بمقدار 14 دولارًا للطن ليصل إلى 373 دولارًا للطن CFR.

 انخفض سعر خام الحديد الأسترالي (تركيز 62%) بمقدار دولار واحد ليسجل 98 دولارًا للطن CFR، وهو أدنى مستوى له منذ عدة أسابيع.

سعر الحديد اليوم في مصر وفق آخر تحديث معلن

 أسعار البليت 

وتراجعت أسعار البليت الروسي إلى 470–475 دولارًا للطن FOB بانخفاض 10 دولارات.

وانخفضت أسعار البليت الصيني إلى 460–465 دولارًا للطن FOB بتراجع 3 دولارات.

وهبطت أسعار البليت المستورد إلى تركيا من دول رابطة الدول المستقلة إلى 485–490 دولارًا للطن CFR بانخفاض 15 دولارًا.

سعر الحديد

أسعار حديد التسليح

وتراجعت أسعار حديد التسليح التركي إلى 570–580 دولارًا للطن FOB بتراجع 13 دولارًا.

واستقرت أسعار حديد التسليح من دول رابطة الدول المستقلة عند 550–560 دولارًا للطن FOB دون تغيير. 

وتراجعت أسعار لفائف الأسلاك التركية إلى 580–595 دولارًا للطن FOB بانخفاض 8 دولار.

واستقرت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية عند 530–535 دولارًا للطن FOB.

وانخفضت أسعار لفائف الصلب المسطح البارد (1 مم) الصينية إلى 550–560 دولارًا للطن FOB بتراجع 5 دولارات.

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