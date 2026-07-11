العروض تنهال على نجوم منتخب مصر عقب التألق في كأس العالم| تفاصيل

تسعى عدد من الأندية العالمية، مثل أندية آستون فيلا الاتحاد والأهلي السعوديين ويوفنتوس الإيطالي وناديين في الدوري الأمريكي، لضم عدد من نجوم المنتخب عقب تألقهم في كأس العالم.

كما تسعى عدة أندية إنجليزية، مثل ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست وهال سيتي بجانب وست هام يونايتد، لضم إمام عاشور، نجم الأهلي.

كما يسعى نادي دوجو لوريس البلغاري لضم حسام عبد المجيد، نجم الزمالك، نظير مليون ونصف المليون دولار.

كما يسعى نادي تروا الفرنسي لضم مصطفى شوبير، حارس الأهلي، بالإضافة لأندية إشبيلية وجيرونا وديبورتيفو ألافيس وأوساسونا وخيتافي وسيلتا فيجو.