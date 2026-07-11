محافظ أسيوط: حملات لمراجعة تراخيص المحال التجارية في ساحل سليم

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف حملات المرور والتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والمخابز والأكشاك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الحرص على تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن تنظيم وتشغيل المحال العامة، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة والتأكد من التزام جميع المنشآت بالتراخيص والاشتراطات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، تابعت تنفيذ حملة مرور مكبرة على المحال التجارية بمدينة ساحل سليم، وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط منظومة التراخيص وتعزيز الانضباط بالشارع، حيث شملت الحملة المرور على 20 محلًا متنوع النشاط.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الحملة أسفرت عن رصد 4 محال منتهية التراخيص، وتم التنبيه على أصحابها بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لتجديد التراخيص وفقًا لأحكام القانون، كما تبين أن 4 محال أخرى تحمل تراخيص سارية، فيما تم حصر 12 محلًا مغلقًا، وجرى توجيه إنذارات لأصحابها لمراجعة المركز وتقديم المستندات اللازمة للوقوف على موقفها القانوني واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها.

نرأس الحملة أحمد ماهر نائب رئيس المركز، وشارك فيها ممثلو إدارات السلامة والصحة المهنية، والمحال العامة، والبيئة، والإشغالات، والإعلانات، في إطار التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الانضباط الكامل ومتابعة تنفيذ الاشتراطات القانونية.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية وعقد اجتماعات دورية لمتابعة نتائج أعمال اللجان وتفعيل توصياتها، بما يضمن إحكام الرقابة على المحال العامة، وتحقيق الانضباط، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع التطبيق الحاسم للقانون على جميع المخالفات دون استثناء.