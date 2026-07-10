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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتحان مسجد الجامعة ويؤديان صلاة الجمعة

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتحان مسجد الجامعة ويؤديان صلاة الجمعة
محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتحان مسجد الجامعة ويؤديان صلاة الجمعة
إيهاب عمر
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افتتح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، مسجد جامعة الأزهر بأسيوط، الكائن بميدان أسماء الله الحسنى بجوار البوابة الرئيسية لفرع الجامعة، وأدى صلاة الجمعة وسط جموع المصلين، مؤكدًا أن افتتاح بيوت الله يعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمارة المساجد وتعزيز رسالتها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن المساجد تمثل منارات للعلم والعبادة والإصلاح المجتمعي إلى جانب دورها في أداء الشعائر.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور علي محمود رئيس المنطقة الأزهرية بأسيوط، والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط، والمهندس محسن محمود وكيل وزارة الكهرباء، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، والقيادات التنفيذية والدينية والأمنية، وجموع من أهالي محافظة أسيوط، حيث بدأت مراسم الافتتاح بقص شريط المسجد، أعقبها أداء صلاة الجمعة، والاستماع إلى خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مهني نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق بعنوان "فضل المساجد في بناء الدولة".

وقال محافظ أسيوط إن افتتاح مسجد جامعة الأزهر يمثل إضافة حضارية ودينية جديدة تعكس روح التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وتجسد رسالة الأزهر الشريف في الجمع بين العلم والعبادة، بما يسهم في نشر قيم الاعتدال والوسطية وتعزيز الوعي والانتماء لدى الأجيال الجديدة، موجها الشكر لكل من ساهم في إنشاء هذا الصرح المبارك، ليظل منارة للعلم والدعوة وخدمة أبناء الجامعة وأهالي محافظة أسيوط.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن افتتاح المسجد يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات بفرع الجامعة، وسيكون منارة لنشر الفكر الوسطي الصحيح، ومنبرًا للعلم والدعوة، بما يعزز رسالة الأزهر الشريف في خدمة المجتمع، موجهًا الشكر إلى جميع المتبرعين والداعمين والقائمين على تنفيذ المسجد حتى خرج بهذا المستوى المشرف.

ويعد مسجد جامعة الأزهر بأسيوط أحد الصروح الدينية التي أُنجزت بالجهود الذاتية وبدعم المتبرعين، حيث تبلغ مساحته المبنية نحو 1000 متر مربع، إلى جانب المساحات الخضراء المحيطة به، ليخدم منسوبي الجامعة وأهالي المحافظة، ويعزز رسالة الأزهر الشريف في نشر العلم والدعوة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

محافظ أسيوط جامعة الأزهر مسجد جامعة الأزهر ميدان أسماء الله الحسنى صلاة الجمعة

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